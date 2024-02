Switche se prodalo dalších skoro 7 milionů kusů. K překonání Nintenda DS a PS2 chybí ještě jeden silný rok

Nintendo tento týden oznámilo finanční výsledky za poslední čtvrtletí minulého roku. Od října do konce prosince prodalo dalších 6,9 milionu Switchů, z toho 3,5 milionu připadlo na variantu OLED, 2,1 milionu na základní konzoli a 1,3 milionu na variantu Lite. Celkově tak už tato platforma dosáhla 139,4 milionu prodaných kusů.

Třetí místo v historických tabulkách už mu zřejmě zůstane, dokud jej případně nepřeskočí jiná konzole. Nintendo DS se 154 miliony a PlayStation 2 se 158,7 milionu prodaných kusů jsou příliš vzdálené mety.

K pokoření DS by Nintendo potřebovalo ještě jeden silný rok jako ten loňský, kdy prodalo skoro 17 milionů Switchů. Jenže prodeje poslední tři roky postupně padají a kdo Switch chtěl, za oněch sedm let měl dostatek příležitostí jej koupit. Letos na podzim navíc pravděpodobně dorazí nástupce, což růst předchozí generace ještě více utlumí.

Prodaných Switchů Prodaných her 2017 14,86 mil. 52,57 mil. 2018 17,41 mil. 111,04 mil. 2019 20,21 mil. 147,04 mil. 2020 27,39 mil. 221,69 mil. 2021 23,67 mil. 234,07 mil. 2022 19,01 mil. 227,89 mil. 2023 16,81 mil. 205,80 mil.

Nintendo už třetím rokem klesá i počet prodaných her. Za sezónu 2023 to bylo necelých 206 milionů. Celkově je tato platforma na hodnotě 1,2 miliardy. I to v historickém žebříčku znamená třetí místo. Na prvním je PS2 (1,54 miliardy), na druhém PS4 (1,42 miliardy).

Ceny Nintenda Switch

Nintendo Switch OLED nabízí 74 obchodů za ceny od 8 099 Kč Porovnat ceny

Nintendo Switch nabízí 49 obchodů za ceny od 6 790 Kč Porovnat ceny