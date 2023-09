Ta pravá zábava ve Starfieldu začne příští rok. Hra bude podporovat rozsáhlé modifikace

Koktejl se smíchaným Mass Effectem a Falloutem už je venku pro všechny a Bethesda i Microsoft si mohou oddychnout. Starfield se dočkal vřelého přijetí od profi recenzentů, aktuálně má na Metacritic průměrné skóre 87 % (PC) a 85 % (Xbox Series).

Baví i fanoušky. Dle statistik SteamDB jej v jednu chvíli hrálo 331 tisíc lidí, což je víc než u Skyrimu (287 tisíc), ale méně než u Falloutu 4 (473 tisíc). V této metrice jde o 27. nejhranější titul na Steamu, ale má daleko k Cyberpunku 2077, Elden Ringu, Hogwarts Legace nebo Baldur's Gate 3, které se pohybují okolo milionové hranice.

Hry od Bethesdy ale nejsou pomíjivé a fanoušci se do nich ponořují i po letech, protože jsou široce otevřené modifikacím, které starším titulům prodlužují život. Pro Starfield vznikaly první mody doslova pár minut po vydání, dnes jich podle Nexus Mods je asi 1500.

Často jde o grafické úpravy, cheaty nebo technické modifikace přidávající DLSS/XeSS či „potato režimy“ pro běh na pomalých počítačích. Šéf studia Todd Howard pro japonský magazín Famitsu ale uvedl, že příští rok dorazí Creation Kit, tedy oficiální editor pro tvorbu modů, které budou moci po vzoru sérií Fallout a The Elder Scrolls zasahovat hlouběji do her.

Nadšenci tak budou moci upravovat nebo přidávat planety, faunu i floru. Půjde měnit celé mechaniky, přidávat nové questy, postavy nebo opravovat chyby, které Bethesda tradičně napáchala. V případě Skyrimu a Falloutu 4 navíc mody zamířily i na konzole, takže se jich snad dočkáme i v tomto případě.

Nový obsah ale kromě fanoušků přidá i samo studio. Howard potvrdil, že do hry dorazí DLC, avšak nic bližšího sdělit nechtěl. Neznáme počet rozšíření, přibližné datum vydání, ani to, co do hry přidají.

Zdroj: Famitsu via PCGamer