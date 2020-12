Taika Waititi natočil reklamu na Xbox, z Master Chiefa je tam kocour DJ

Microsoftu nikdy nebyly cizí originální reklamy, které lákají fanoušky na jejich novou konzoli. Tentokrát se rozhodl na to jít dokonce ještě originálněji a povolal do zbraně režiséra filmu Thor Ragnarok - Taika Waititi.

Ten natočil reklamu, která ve svém základu používá experiment s názvem Targeted Dream Incubation, ve které se dotyčný ponoří do lehkého spánku, při kterém stále vnímá a může vyprávět, co se mu právě zdá. No přiznejte, kdo by nechtěl vidět kočičího Master Chiefa za DJským pultem?