Tak vypadá nový Flight Simulator. Strhne vás k létání, i když vás doteď nezajímalo

Letošní rok je pro většinu hráčů ve znamení konzolí nové generace, které dorazí kolem listopadu, avšak milovníci simulátorů a krásných panoramat vyhlíží něco úplně jiného. Microsoft totiž vyrukoval s novou generací svého Flight Simulatoru, který je nejen jednou z nejlépe hodnocených her letošního roku, ale především jedním z mála titulů, který si opravdu zaslouží nálepku "next-gen".

Od poskakujících pixelů před 37 lety jsme se dostali na téměř fotorealistické zpracování celé naší planety, kterou můžete křižovat v mnoha letadlech všech druhů a velikostí. A proč je tento titul oproti předchůdcům tak výjimečný? Microsoft vyrukoval se zbrusu novým grafickým enginem a především celou plejádou technologií, které dohromady tvoří neuvěřitelně komplexní a neustále se vyvíjející celek. Kombinace satelitních dat platformy Bing Maps a cloudového systému Azure zaručí až nezvykle realisticky přesnou herní mapu celého světa, od vrcholků Alp až po obyčejné paneláky vašeho sídliště.

Celou mapu pomáhá dávat do kupy také umělá inteligence, která zaplňuje "díry" a procedurálně generuje podobu různých částí mapy tak, aby tvořila jeden celek. Podle vývojářů se přesnost mapy pohybuje kolem hranice 98% a na zbytek míst, která jsou buď moc malá nebo nepovolená (například vojenské objekty, Area 51 a jiné) už právě tasí umělá inteligence, která chytře vyplní mezeru. Výsledkem je takřka fotorealistické ztvárnění celé planety, těžící z aktuálních satelitních dat a čítající přes 37 tisíc reálných letišť, přes 2 miliony světových měst či 1,5 miliardy budov. Menší kaňkou na kráse je snad jen opravdu vysoká cena dodatečných letadel a letišť, které lze dokoupit v herním obchodě. Ale i přesto je ve hře obrovské množství dat a obsahu, takže do něj ani nemusíte.

Už to samo o sobě je úctyhodný výkon, ale vývojáři přidávají do vínku ještě obrovské množství meteorologických dat, která se promítají na planetu v reálném čase. To v zásadě znamená, že veškeré povětrnostní podmínky a počasí v reálném světě bude přesně odpovídat tomu, co uvidíte ve hře. Platí to pro denní dobu, počasí a celou řadu dalších dat, která jsou neustále synchronizována se servery. Samozřejmě si dle nastavení můžete upravit naprosto všechno dle libosti, ale možnost vidět všechna zákoutí světa přesně tak, jak v současnosti působí, je neuvěřitelně lákavá.

Hra samozřejmě nabízí celou řadu výzev, velmi podrobných tutoriálů a především bohaté nastavení, díky kterému si hru rovnocenně užijí jak zkušení veteráni oblak, tak naprostí nováčci, kteří se chtějí jen kochat krajinou. MFS totiž umí být jak neuvěřitelně komplexní, tak překvapivě jednoduchý. Prostě naskočte do kabiny Cessny a proleťte se nad sochou Krista v Riu, a nebo nasedněte na Boeing 747 a hodinu zkoumejte detailně vypiplaný kokpit. Grafické nastavení je taktéž velmi podrobné a dovoluje solidní volnost. K dispozici je kromě standardních prvků (rozlišení, úroveň detailů, rozlišení textur) i mnohem podrobnější prvky jako anti-aliasing, vertikální synchronizace, volumetrické mraky či úroveň detailů na zemi i ve vzduchu.

Pokud si chcete užít hru v plné palbě, budete potřebovat opravdu nabušenou mašinu. Redakční stroj Asus Zephyrus S GX502 s procesorem i7 deváté generace a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 2070 si hravě poradil s nejvyšším nastavením, i když dle zvuku větráku vypadal, že každou chvíli odletí oknem spolu s letadlem na obrazovce. Nvidia navíc před pár dny vydala speciální ovladače, které byly optimalizovány právě pro Microsoft Flight Simulator a několik dalších nadcházejících her.

Co říci závěrem? Nejnovější díl simulátoru Microsoftu je nádhernou hrou, která ukazuje sílu moderních technologií a především to, kam až lze zajít, pokud ty technologie a nejnovější hardware spojíte dohromady. Je to jak komplexní simulátor pro profíky, tak odpočinkový let téměř terapeutického rázu, díky kterému můžete alespoň na chvilku zapomenout na své problémy a jen si odpočinout. A víte co, občas to stačí.