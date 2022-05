Take-Two a Zynga se sjednotily. Jde o zatím největší dokončený obchod v historii herního průmyslu

Nakupování mezi společnostmi se oznamuje dlouho předtím, než k samotným změnám dojde. Take-Two o svém záměru odkoupit Zyngu informovalo už na začátku roku, ale obchod proběhl až nyní.

V posledních letech je odkupování vývojářských studií nebo rovnou celých společností velice žhavé téma. Letos v lednu přišlo se zprávou Take-Two, což je majitel studií jako Rockstar nebo 2K Games, že odkupuje společnost Zynga známou hlavně pro své mobilní hry. Po odsouhlasení investorů obou stran z minulého týdne byl konečně obchod za 12,7 miliardy dolarů dokončený.

Take-Two tak překonalo rekord nejdražší akvizice z roku 2016, kdy čínský Tencent odkoupil za 8,6 miliardy dolarů vývojáře mobilních her ze studia Supercell. Toto prvenství ale Take-Two nejspíš vydrží jen do příštího roku. Jistě vám neuniklo, že Microsoft hodlá získat společnost Activision Blizzard za 68,7 miliardy dolarů, což je více než pětinásobek obchodu mezi Take-Two a Zyngou. Stále ale není na 100 % jisté, že Microsoft dosáhne svého. Zatím to ale vypadá, že se také zdárně přibližuje k uzavření obchodu.

„Jsme nadšení z našeho spojení se Zyngou, což je klíčový krok k exponenciálnímu zvýšení naší prezence na mobilních zařízeních, nejrychleji rostoucím segmentu interaktivní zábavy. Zároveň nám poskytuje příležitosti k dalším výnosům,“ řekl Strauss Zelnick, CEO společnosti Take-Two. Prý si je jistý tím, že díky tomu posune společnost svoje portfolio na zcela novou úroveň.

Zdroj: Videogamechronicles