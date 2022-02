Take-Two je sebejisté. Kvalita nadcházejících GTA her prý bude pořád na vysoké úrovni

Vydavatel Take-Two ujistil své investory v tom, že po velmi kritizovaném Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition rozhodně neztratil své zavedené standardy. Pro ty, co nejsou v obraze, vězte, že vydání remasterované kolekce provázely strašné technické problémy, bugy nebo nelicencovaná hudba a celá řada dalších neduhů. Vše vyústilo v omluvu fanouškům ze strany Rockstaru, který slíbil, že brzy vydá updaty, aby titul vylepšil.

Právě kvůli tomuto fiasku bylo Take-Two během pondělního sezení týkajícího se zisků dotázáno, jaké kroky podniklo k tomu, aby zajistilo vysokou kvalitu pro další tituly a vyhnulo se tak opakování podobné situace zejména s ohledem na nedávno potvrzené Grand Theft Auto 6.

„Ano, zde se rozhodně plně soustřeďujeme na vysokou kvalitu a vždycky chceme vytvořit nejlepší možný herní zážitek,“ odpověděl výkonný ředitel Strauss Zelnick. „Opravdu výjimečně zaostáváme a myslím, že trilogie toho byla příkladem a titul vyšel s některými problémy. Brzy dorazí další opravy. Do budoucna mohu říct, že se budeme stále zaměřovat na kvalitu a jsme si nesmírně jistí všemi našimi nadcházejícími tituly.“