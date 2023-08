Take-Two obhajuje cenu nové verze Red Dead Redemption. „Je komerčně vyvážená,“ říká CEO Strauss Zelnick

Rockstar s oznámením verzí Red Dead Redemption pro PlayStation 4 a Nintendo Switch zklamal nemalé množství hráčů. Nejen, že se nejedná o remaster ani remake, ale dalo by se říct, že vydavatel chce znovu prodat 13 let starou hru s cenovkou 50€, respektive 1 250 Kč. To samo o sobě vyvolalo značnou vlnu nevole. K tomu se pro web IGN rovnou vyjádřil CEO vydavatelství Take-Two Strauss Zelnick, podle kterého je to cenovka vyvážená.

Jako výsměch tento postup působí ještě více kvůli tomu, že na Xboxu si první Red Dead Redemption můžete zahrát v rámci zpětné kompatibility už několik let. Navíc hra doznala značných vylepšení a není problém ji rozběhnout v rozlišení 4K. Ve zdejším obchodě se přitom každou chvíli prodává za 5€, což je desetina ceny, za kterou bude k dostání na nových platformách.

Hannah Sage, která má v Take-Two na starosti finance, poznamenala, že to není jen základní hra, ale musíme počítat i s Undead Nightmare. K tomuto rozšíření se zombíky Zelnick řekl, že to byla skvělá hra sama o sobě, takže je to podle něj skvělý balíček pro nové hráče. „Pro zákazníky je to rozhodně cenově výhodný balíček,“ dodává. Ohledně toho, jestli se Red Dead Repemption podívá i na PC a proč místo portu nedostaneme remake nebo remaster, bohužel jen mlžil.

Cenovka je to v tomhle případě bezesporu výrazně nadstřelená, ať se to vydavatel snaží obhájit, jak chce. Hlavně doufáme, že se Take-Two nebude snažit na nových platformách držet cenovku neustále nahoře a pustí Red Dead Redemption do slev často, jako tomu je na Xboxu. Nebyl by to ale první případ, kdy port na novou platformu byl ještě dlouhou dobu dražší, než na platformách, kde hra vyšla už dřív.