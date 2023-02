Take-Two plánuje šetřit kvůli neúspěchu nových her. GTA V a Red Dead Redemption 2 se ale stále daří

S finanční zprávou se podělila společnost Take-Two, pod kterou spadají známá jména jako Rockstar Games, Gearbox a další. Mezi ostatními informacemi padla i prodejní čísla jejich hitů. Grand Theft Auto V má na kontě 175 milionů prodaných kopií. Kovbojské Red Dead Redemption 2 se podařilo přesáhnout hranici 50 milionů. Take-Two má ale v plánu šetřit, protože se jejich novinkám nezadařilo tak, jak doufali. Mezi ně spadá Marvel's Midnight Suns, New Tales from Borderlands a PGA Tour 2K23.

Strauss Zelnick, který stojí v čele společnosti, řekl pro web Game Industry, že pozorují snížení poptávky skrz celý trh. "Naše hry dostávají výborná hodnocení, získáváme skvělou odezvu z recenzí. I přes to ale pozorujeme zmírnění poptávky, zejména to platí pro produkty na konzolích." Proto Take-Two nyní přišla s plánem na šetření, který se dotkne zejména korporátních funkcí. Týká se ale také personálních změn a úprav infrastruktury. Je tedy možné, že po Microsoftu a Googlu je právě tato společnost další, která bude ve velkém propouštět.

Zelnick si ale nemyslí, že by tyto kroky měly výrazně ovlivnit výkonnost jejich týmů. Postupují prý po jednotlivých odděleních a snaží se zvýšit efektivitu. I přes tyto zprávy na tom ale Take-Two rozhodně není špatně. Jak už bylo zmíněno, o GTA a Red Dead je stále zájem.

Z novinek pak padla zmínka o Judas, což je nadcházející projekt Kena Levina, který stojí za sérií Bioshock. Brzy si ji určitě nezahrajeme. Měla by ale vyjít do března roku 2025. Po internetu se také začínají šířit zvěsti o tom, že vývoj GTA VI vstupuje do závěrečných fází, ale v tomhle ohledu žádné oficiální informace zatím nemáme.