Take-Two připravuje další tři zatím neoznámené remaky nebo remastery

Take-Two vlastní spoustu značek, u kterých bychom si dokázali představit nové vydání v remasterované podobě či rovnou remake. U některých z nich se toho možná dočkáme. Z finančního reportu společnosti za první kvartál jsme se totiž dozvěděli, že momentálně pracují na třech nových verzích již vydaných her.

Vylepšená verze GTA V dorazí na konzole nové generace v listopadu

Konkrétně se tedy mluví o šesti projektech. Do toho ale spadá vylepšené GTA 5, Kerbal Space Program pro novou generaci konzolí a samostatné GTA Online. Zůstávají tedy tři projekty, o kterých zatím nemáme tušení. Možná, že na oznámení některého z nich nebudeme muset čekat dlouho. Alespoň něco by se mohlo objevit na GamesComu, který 25. srpna vykopne Geoff Keighley svojí dvouhodinovou Opening Night Live show.

Můžeme si trochu zaspekulovat, co by to mohlo být. Za nás je docela jisté, že stejně jako multiplayer GTA se vylepšené verze dočká i Red Dead Online. Nedivili bychom se, pokud by next-gen update dostalo rovnou celé Red Dead Redemption 2. Pokud bychom ale měli popustit uzdu fantazii, konečně bychom si přáli remake či remaster prvního Red Dead Redemption a již dlouho spekulovaný remake GTA: Vice City by také nebyl úplně od věci.

Vydavatelský gigant Take-Two v srpnu odhalí zbrusu novou herní značku

Nesmíme ale zapomínat na to, že Take-Two není jen o hrách od Rockstar Games. Pod tuto společnost patří i studia jako je Hangar 13, Firaxis Games nebo Irrational Games. Je tedy mnohem více možností, kterých her by se tyto projekty mohly týkat.

Zdroj: Eurogamer.net