Takhle měl vypadat multiplayerový Spider-Man. V loňském úniku se našel trailer zrušené hry

Kvůli obrovskému úniku dat z Insomniac Games na závěr loňského roku se na veřejnost dostala hromada materiálů, které se netýkají jen připravovaných projektů, ale i těch, které nikdy nespatří světlo světa. Členové komunity stále hledají v souborech další zajímavosti a nyní se po Redditu rozletěl trailer na Spider-Man: The Great Web, dnes již zrušený multiplayerový projekt ze Spiderverza. Najdete ho třeba na tomto odkazu.

Pravděpodobně právě Great Web patří mezi hry jako služby, které nakonec Sony podobně jako Last of Us Factions zrušilo. Web Insider Gaming k projektu vedle traileru přidává další podrobnosti. Jak můžete vidět, mezi newyorskými mrakodrapy jsme měli poletovat ve více lidech. Konkrétně šlo o záležitost pro 5 hráčů. Společně a dalšími pavoučími hrdiny jsme zase jednou měli bojovat proti Sinister Six. Podobně jako ve filmech měl i do této hry být zakomponovaný princip multiverza, o což se zasloužila Scarlet Witch.

Z oficiálních zdrojů se o tomto projektu nejspíš nikdy více nedozvíme. Nutno ale poznamenat, že z traileru Great Web vypadá až překvapivě vyladěně. Jako by od finální podoby nebyli v Insomniac Games zase tak daleko. Těžko ale říct, jaký by výsledek nakonec byl. Live-service hry to nikdy nemají jisté. Sony by si mohlo připsat vedle Helldivers 2 další úspěch, ale také bychom tady mohli mít podobný scénář jako u Suicide Squad.

Nejpravděpodobnějším důvodem, proč se Sony rozhodlo Great Web zrušit, je odklon společnosti od tohoto stylu her. V diskuzích se nicméně horlivě spekuluje o tom, že na vině je z části Disney, které by si za takovou hru účtovalo olbřímí licenční poplatky. Moc to ale ve výsledku smysl nedává vzhledem k tomu, že Insomniac do budoucna bude pokračovat s tvorbou superhrdinských her.