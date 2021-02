Taktická akce Rainbow Six Siege překonala hranici 70 milionů hráčů

Možná se to nezdá, ale Rainbow Six Siege má za sebou už slušnou řadu let a od skromného startu se hra vypracovala na jednu z nejpopulárnějších taktických multiplayerových akcí, která nepřestává bořit rekordy. Mezi nejnovější milníky patří neuvěřitelných 70 milionů hráčů, které si hra nastřádala za 5 let své existence.

"Naše strategie nese i nadále své ovoce," nechal se slyšet šéf Ubisoftu Yves Guillemot. "Dosáhli jsme nejsilnější čtvrtiny v historii společnosti díky kvalitě našich projektů a různorodosti našeho katalogu."

Rainbow Six Siege si zahrajete i na Playstation 5 a Xbox Series X

Kromě neustálé podpory samotného Siege pracuje Ubisoft mimo jiné i na spin-offu Quarantine, který byl odložen, aby vývojáři měli dostatek času na jeho vypiplání. Doufejme, že dorazí ještě letos.