Taktická střílečka Nine to Five se ukazuje v geniálním traileru

Občas narazíme na marketingové kampaně, které mají jiskru a říz. Debutový trailer na týmovou střílečku Nine to Five do toho rozhodně patří, protože klamně prezentuje hru jako zábavnou taškařici, kde zajíčci pobíhají se samopaly. To zní možná zábavně, ale titul je v reálu temnou taktickou střílečkou po vzoru Rainbow Six Siege.

Hra je zasazena do nedaleké budoucnosti, kde korporace vládnou světu. Týmy elitních žoldáků tak bojují za slávu a uznání. Hratelnost se bude točit kolem týmové spolupráce, kde se mezi sebou střetnou tři týmy po třech hráčích, s neustále se měnícími úkoly a výzvami. Pilířem úspěchu tedy bude dobře zvolená strategie a koordinovaný postup.

Nine to Five se zatím chystá exkluzivně pro PC někdy v roce 2020. Již nyní se také můžete registrovat na oficiálních stránkách, pokud chcete mít možnost podílet se na alfatestu.