Taktická střílečka Ready or Not přišla o vydavatele po potvrzení úrovně ve škole

Taktická střílečka Ready or Not, která je považována fanoušky za duchovního nástupce legendárního SWATu, má problémy. Jak informuje Kotaku, hra přišla o vydavatele poté, co se na Redditu objevila odpověď vývojáře na jednu z otázek fanouška. Ten se ptal, zda se ve hře objeví úroveň se střelbou ve škole, na což přišla odpověď "to si tedy pište!".

O vydání taktické akce Ready or Not se postará společnost Team17

Střílení v amerických školách je dlouhodobě velmi citlivým tématem a tak veselá odpověď začala velmi rychle nabírat online hluk, čehož si nemohl nevšimnout ani vydavatel Void Interactive, který vydal oficiální prohlášení pro zklidnění situace.

Zda se situace vyřeší a vydavatel opět naskočí ke konci vývoje zatím není jasné, studio ale rozhodně bude lépe vybírat odpovědi svým fanouškům.