Akční střílečka Escape from Tarkov rozhodně není pro každého. Hrstka vyvolených, kteří si užívají nepředvídatelné raidy se ale mohou brzy těšit na zcela novou mapu - Streets of Tarkov. Jak již název napovídá, konečně se podíváme do husté městské zástavby, kde nebude nouze o přestřelky v úzkých koridorech i prostorech ulicích města.