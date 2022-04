Tales from the Borderlands dostanou pokračování. Vzniká přímo v Gearboxu

Oblíbená příběhovka od Telltale Games dostane pokračování. Tentokrát se o něj postarají tvůrci Borderlands.

Vedle hlavních dílů ze série Borderlands vznikla také epizodická adventura od Telltale Games. Celkově se řadí mezi ty lepší příběhovky, které toto americké studio za svoji historii vytvořilo. Gearbox na svém streamu z Pax East přišel s oznámením, že se chystá pokračování, které vzniká přímo v jeho studiích.

Randy Pitchford potvrdil, že půjde o zcela nový příběh, na kterém pracují už několik let. "Vážně se nám tenhle formát líbí jakožto způsob, jak vytvořit postavy a nové příběhy. Můžeme k tomu přistoupit jinak než v looter-shooter hře." Během hraní potkáte zbrusu nové postavy, takže nemusíte znát předchozí příběhy, abyste si nové Tales užili. Z Pitchfordova popisu to zní tak, že hratelnost bude podobná jako v sérii od Telltale, ale nedivili bychom se, kdyby Gearbox přišel se změnami.

Kvůli krachu Telltale Games chvíli musela být původní série Tales from the Bordelands stažena z prodeje, ale Gearboxu se ji opět podařilo dostat na digitální distribuce, takže ani v současnosti není problém si toto komediální dobrodružství projít. Nového příběhu bychom se pak měli dočkat ještě do konce letošního roku. Na konkrétnější informace tak nemusíme čekat příliš dlouho. Velmi pravděpodobně novinku Gearboxu uvidíme během Summer Game Festu.

