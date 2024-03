Tales of Iron 2 nás postaví před mrazivou hrozbu. Krysáci se tentokrát poperou s netopýry

První díl Tails of Iron je velmi povedenou RPG plošinovkou. Vývojáři ze studia Odd Bug představují pokračování s podtitulem Whiskers of Winter, ve kterém se na severu objevila nová hrozba. Tentokrát se v roli dědice trůnu rodu krys nebudeme bít s žábami jako v jedničce. Místo toho se střetneme s krvelačnými netopýry a dalšími potvoráky, jako jsou supi nebo pavouci. Zatím nevíme, kdy se budeme moci pustit do akce. Tails of Iron 2 každopádně vyjde na PC, PS4, PS5, XO, XSX a na Switch.

Role vypravěče opět patří Dougu Cocklemu, kterého většina z vás jistě zná jako hlas Geralta ze Zaklínače. My si zahrajeme za Arla, dědice trůnu, který se vydává na sever ještě dřív, než netopýří hrozba dorazí do jeho domoviny. Kromě toho, že na své cestě bude porcovat zlotřilé nepřátele, se také pokusí přemluvit znepřátelené klany, aby mu alespoň pro tentokrát propůjčily svoji sílu.

Tails of Iron 2 chce být pořádným akčním RPG. Čekají nás tak souboje s velkými bossy a svého krysáka průběžně budeme vylepšovat, ať už se to týká jeho statistik či vybavení. Díky širší škále druhů zbraní by mělo být vcelku jednoduché najít si nástroj, který sedne vašemu stylu. Souboje jsou ale jen jednou částí hry. Důležitou roli také sehraje vylepšování osady. Skrz to se můžete dostat k lepší výbavě, chutnějšímu jídlu a zpřístupníte si tak třeba i speciální pasti.