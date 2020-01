Taxi Sim 2020: taxikářem rychle a trapně | Mobilní recenze

Verdikt

Taxi Sim 2020 rozhodně není žádná sláva. Hra dokáže zabavit sotva první hodinu, a to než pochopíte, že se jedná o jednu velkou kasičku na peníze, navíc plnou zdlouhavých reklam. Nemáte-li v úvahu investovat skutečnou měnu, budete asi rychle otrávení. Celkový koncept ovšem nevypadá rozhodně zle a dokáži si představit, že by mohl při citlivějším modelu nákupů a motivací celkem fungovat. Ježdění z bodu A do bodu B není úplně tak otravné, jak by se dalo očekávat. Titul rozhodně má svůj skrytý potenciál, ten bohužel nestačí placenému hraní.