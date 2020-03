Team17 chystá nový díl populárních Worms po více jak čtyřech letech

Worms jsou kultovní vybíjenou srandovních červíků, která je tu s námi už pěknou řádku let. Po několikaleté odmlce se studio Team17 rozhodlo potěšit fanoušky a odhalilo zbrusu nový díl, který dorazí ještě letos. Novou hru potvrdilo studio včera skrze svůj Twitter a přidalo i krátké video.

"Popadněte bazuku a naskočte na ovci, Worms jsou zpátky v roce 2020, jak jste je ještě nikdy neviděli. Noví Worms, nové způsoby, jak hrát," píše se v tweetu. Na více informací si každopádně budeme muset ještě počkat.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs