Teamfight Tactics dorazí na mobily v březnu spolu s novým setem šampionů

Teamfight Tactics loni studio Riot Games uvedlo jako vedlejší herní mód pro League of Legends. Chtělo s ním naskočit na tehdejší trend her z žánru auto-battler, do kterého patří třeba Auto Chess nebo Dota Underlords. S TFT se jim docela zadařilo, a tak není divu, že se mu hodlají věnovat i nadále. Při loňských oslavách desátého výročí LoL pak vývojáři oznámili, že se chystá i mobilní verze, která bude cross-platform s PC. Ta přijde už v průběhu března.

V oznamovacím videu ale jeden z vývojářů zmínil, že TFT v tu dobu vyjde na mobily ve většině světa. Blíže to zatím nijak specifikované nebylo, takže není jisté, jestli do toho spadá i Česká republika.

Ve stejnou dobu, kdy dojde ke spuštění mobilní verze, vyjde i třetí set šampionů. Aktuálně v TFT najdete set Rise of the Elements. Téma dalšího zatím neznáme, ale objeví se v něm šampioni z řady skinů jako je Project, Star Guardian, Odyssey nebo Pulsefire.

Stejně jako PC, bude i ta mobilní verze free-to-play a bude využívat jeden společný účet. Mikrotransakce se v TFT týkají pouze kosmetických úprav pro mapu a herního avatara, takže noví hráči nejsou nijak znevýhodněni.