Tekken 7 dostane update zdarma. Pokračování legendární bojovky by mohlo být oznámeno ještě letos

O víkendu proběhl velký turnaj v bojových hrách EVO a ve výčtu her nemohl chybět ani sedmý Tekken. Vývojáři si pro fanoušky připravili krátké video s oznámení nového updatu zdarma. Poprask v komunitě ale zajistil hlavně jeho závěr, kde Namco naznačuje, co můžeme očekávat v budoucnu.

Spekuluje se hlavně o oznámení nového dílu. Po 5 letech od vydání sedmičky by se už přeci jen slušelo představit jejího nástupce. Padlo ale také pár tipů ohledně toho, že by se mohl chystat remake Tekken 3, který je mezi fanoušky dlouhodobě nejoblíbenějším dílem.

Jsou dvě příležitosti, kdy by se novinka od Bandai Namco mohla představit. Twitterový účet The Game Awards sdílel toto video a z minulých let dobře víme, že Geoff Keighley nesdílí hry jen tak bezdůvodně. Další příležitostí je vyvrcholení velkého turnaje Tekken World Tour 2022. Celosvětové finále proběhne 4. a 5. února příštího roku v Amsterdamu.

Zmiňovaný update zdarma do hry přijde 17. srpna a potěší hlavně kompetitivní hráče. Přicházejí totiž balanční změny, což by mělo podstatně zahýbat s metou. Kromě toho přijdou i nové taktiky, takže i po tolika letech se budou i ostřílení hráči moci učit něco nového.

Street Fighter už své pokračování oznámil a je jen otázkou času, kdy to stejné přijde i ze strany jeho největšího konkurenta. Bandai Namco nicméně ohledně dalšího dílu nic oficiálně nepotvrdilo.

Zdroj: Bandai Namco