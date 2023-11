Tekken 8 odhalil požadavky na hardware. Uzme si přes 100 GB místa, na grafické karty není tak náročný

Letos dostali fanoušci bojových her pěknou nadílku. Ještě ale zbývá poslední člen velké trojky, jehož nový díl nás teprve čeká. Ohlasy z testů Tekken 8 jsou zatím velmi pozitivní a naostro se do akce pustíme 26. ledna. Už nyní si můžete ověřit, jestli vaše sestava bude na tuhle novinku dostačující. Na rozdíl od řady letošních novinek si vystačíte i s několik let starými kartami.

Minimální požadavky Operační systém: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Procesor: Intel Core i5-6600K nebo AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K nebo AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1050Ti nebo AMD Radeon R9 380X

Nvidia GeForce GTX 1050Ti nebo AMD Radeon R9 380X Úložiště: 100 GB Doporučené požadavky Operační systém: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Procesor: Intel Core i7-7700K nebo AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-7700K nebo AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 2070 nebo AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 nebo AMD Radeon RX 5700 XT Úložiště: 100 GB

Pokud splňujete požadavky, měl by vám Tekken 8 běžet bez problému minimálně na 60 FPS. Hra si kvalitu grafiky a efektů sama nastaví při prvním spuštění. Požadavky to tedy nejsou nijak krvavé a ve srovnání s posledním Street Fighterem a Mortal Kombatem jde vcelku o standard.

V tomhle případě vedle optimalizace bude ale hodně záležet také na netcodu multiplayeru. Zajistit plynulé zápasy bez zasekávání a přerušování není nic jednoduchého. Tekken 8 má ale i v tomhle ohledu našlápnuto velmi dobře, o čemž se můžete dočíst i v našich dojmech.

Zdroj: Steam