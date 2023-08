Tekken 8 představuje dva přírůstky do soupisky. Je mezi nimi i zbrusu nová bojovnice

Doposud nám Bandai Namco ukazovalo samé známé tváře, které se objeví v soupisce bojovníku pro Tekken 8. To se ale mění. Během velkého turnaje EVO jsme se dočkali rovnou dvou oznámení a jedním z nich je přírůstek peruánské bojovnice jménem Azucena, která se v sérii objeví poprvé. Velmi rychle poznáte, že je milovnice dobré kávy a rovnou se můžete podívat i na její pohyby. Z ukázky to vypadá, že její styl boje se bude z velké části zakládat na úhybech a přechodu do protiútoku.

Druhou potvrzenou postavou je nindža Raven využívající své stínové klony. Jeho styl je o poznání pomalejší než Azuceny, ale určitě i on dokáže zasadit pořádné rány. Tvůrcům překvapení trochu zkazil únik přímo na jejich oficiálních stránkách, kde se jména této dvojice objevila předčasně.

Zatím netušíme, kdy Tekken 8 chystá své vydání. Vypadá to ale, že pořadatelé EVO na příštím ročníku už očekávají nový díl, takže bychom se ho měli dočkat dřív než v létě 2024. Stále mají co odhalovat, protože podle dalšího úniku zůstává stále skryta spousta bojovníků.