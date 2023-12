Tekken 8 si přichystal předvánoční překvapení. Chystá se demoverze. Na PlayStationu vyjde už tento týden

Zbývá už jen Tekken a budeme mít nový díl od každé série z velké trojky žánru klasických bojovek. Jeho osmý díl chystá vydání na 26. ledna, ale ještě předtím si Bandai Namco připravilo demoverzi, která vychází co nevidět. Na PlayStationu 5 se můžete do hraní pustit už 14. prosince, tedy zítra. I na ostatní platformy se dostane. Hráči na PC a Xboxu si ale budou muset počkat do 21. prosince.

K online zápasení se v tomto demu nedostanete. Hlavním tahákem je možnost projít si první kapitolu příběhového módu. Pokud vás ale děj okolo série Tekken nezajímá, k dispozici budou také módy Arcade Quest, Super Ghost Battle a klasický Versus. Ze soupisky postav si pak můžete osahat Jina, Kazuyu, Ninu a Paula ve třech různých arénách.

Obsahově je demo velmi osekané, ale svůj účel splní. Má fungovat jako ochutnávka hlavně pro hráče, kteří Tekken ještě nikdy předtím nehráli a chtějí si vyzkoušet, jestli je to něco pro ně. Pro plnohodnotný zážitek si pak budete muset počkat ještě měsíc. Tentokrát už ale 26. ledna vyjde Tekken 8 pro všechny platformy naráz.