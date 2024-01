Tekken 8 začíná s odhalováním dodatečných bojovníků. Prvním z nich je legenda Eddy Gordo

Už příští týden vypukne další obří turnaj v pokračování dlouholeté série Tekken. Při vydání bude v osmém díle soupiska zahrnovat 32 různých bojovníků. Tento počet se ale bude postupem času rozšiřovat skrz placené season passy. Ještě před samotným vydáním bylo odhaleno, kdo bude první dodatečnou postavou. Jméno Eddy Gordo jistě potěší dlouholeté fanoušky. Jistě si někteří z vás vybavují jeho styl capoeiry ze třetího dílu.

Na pořádnou ukázku toho, jak bude Eddyho bojové umění vypadat v osmičce, si ještě počkáme. Zatím se musíme spokojit s představením jeho vizuálu na konci videa výše. Součástí soupisky by se pak měl stát někdy na jaře s tím, že další neoznámení nováčci přijdou v létě, na podzim a v zimě.

Vedle toho Bandai Namco vypustilo do světa také dvojici videí lákajících na vydání hry. Podívat se můžete na úvodní filmeček a také vyšel hraný trailer. Společnost tedy s propagací svojí novinky rozhodně nešetří. Pro fanoušky bojovek byl loňský rok velmi povedený a vypadá to, že stejně to bude platit i pro úvod toho letošního. Nic zatím nenapovídá tomu, že by měl být Tekken 8 průšvihem.