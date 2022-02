Téměř dva týdny po vydání hitu Lost Ark se hráči stále potýkají s obřími frontami

Když MMORPG Lost Ark dorazilo do našich končin, spousta hráčů se potýkala s obřími frontami a problematickými servery, které jednoduše nezvládaly nával zájemců. Nyní to vypadá, že minimálně v Evropě se jedná o širší problém, než se původně očekávalo a hráči jsou doteď lehce napnutí. Servery totiž stále haprují.

Neduhy byly doneseny vývojářům hned z několika úhlů a i přes řadu aktualizací a zcela nový EU region jsou stále servery v hodně špatném stavu. Každým dnem navíc do fantasy dobrodružství míří nové masy hráčů, zatímco tvůrci se z nějakého důvodu nesnaží uvolnit zátěž již existujících serverů a řeší jiné problémy.

Dobrou zprávou je, že se chystají jiné velké hry, které by mohly serverům trochu ulevit díky odlivu hráčů. Destiny 2, aktualizace do World of Warcraft či Elden Ring se rozhodně postarají o solidní odlehčení, minimálně na pár týdnů, zatímco tvůrci budou mít čas na opravu a záplaty. A co vy? Zkoušeli jste Lost Ark?