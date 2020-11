Sci-fi Hellpoint oznámeno také pro Playstation 5 a Xbox Series X

Hororová kooperační střílečka Hellpoint je tu s námi už nějaký ten měsíc. Očividně ale nastřádala solidní základnu fanoušků, protože se vývojářům vyplatilo titul oznámit také pro novou generaci konzolí, tedy PS5 a Xbox Series X/S. Hra by měla dorazit někdy v roce 2021 a samozřejmě půjde o vylepšenou edici.

Těšit se tak můžete na 4K rozlišení při 60FPS, rychlejší načítání a výběr ze dvou režimů - Dynamické 4K při 60FPS nebo Nativní 4K při 30FPS.

Hellpoint si bere velkou inspiraci z hororových her jako Dead Space i filmů jako Hellsraiser či Horizont událostí, stejně jako akčních rubaček Dark Souls. To vše pojí do jednoho chutného celku s kooperací ve split-screenu i online, kde budete bojovat po boku svých kamarádů, vylepšovat vybavení a řešit tajemné události na obří kosmické lodi, spojené s následky masivní kvantové katastrofy Merge.