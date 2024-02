Terminator nebo GreedFall 2. Nacon příští týden předvede nové hry a příslušenství pro hráče

Podobně jako řada dalších vydavatelství si i Nacon v posledních letech jede ve vlastním tempu a novinky ukazuje hráčům ve speciálních prezentacích. Dalších ze série Nacon Connect nás čeká 29. února v 19:00 našeho času, tedy už příští týden. Máme se těšit na nové informace ohledně již oznámených projektů a pár překvapení k tomu.

V krátkém teaseru můžete zahlédnout třeba pokračování fantasy RPG GreedFall nebo nedávno představnou novinku Welcome to Paradize. Na okamžik se v ní ale mihnul také Teminator. V tomhle případě nemá jít o strategii Dark Fate - Defiance, která vychází zítra. Tenhle Terminator je další nový přírůstek do této značky. Vzhledem k tomu, jak si Nacon loni poradil s RoboCopem, jsme docela zvědaví, co nyní vymyslí s další oblíbenou značkou.

Pod hlavičku Naconu spadá také série Test Drive, takže určitě můžeme očekávat nějakou novinku týkající se pokračování Solar Crown. Ukázka také napovídá tomu, že by nám mohli odhalit své budoucí plány tvůrci akčního RPG Ravenswatch, které už si nyní můžete zahrát na Steamu v rámci předběžného přístupu.

Nacon je vedle herního vydavatele také tvůrcem hardwarového příslušenství pro hráče. Řeč tedy nejspíš přijde na nové ovladače či sluchátka. Rozhodně nás ale z jejich repertoáru zajímají převážně hry. O tom nejdůležitějším, co na čtvrteční prezentaci předvedou, vás samozřejmě budeme informovat.