Terraria prodala za svou existenci už přes 35 milionů kopií

Pixelované dobrodružství Terraria je tu s námi už pěknou řádku let. Akční adventura propojená se sandboxovým tvořením vyšla na celou řadu platforem a oficiální blog nyní informuje, že prodala neuvěřitelných 35 milionů kopií za celý svůj životní cyklus. Dominovala nejen na PC, ale také mobilních zařízeních i konzolích.

Dle statistik pochází nejvíce prodaných kopií z platformy PC, konkrétně 17,2 milionů kusů. V závěsu je mobilní verze s 9,3 miliony kusů a dalších 8,5 milionů na konzolích. I přes velkou popularitu ale vývojáři neusínají na vavřínech a chystají do hry čerstvý obsah.

Terraria dosáhla 20 milionů prodaných kopií, oznamují tvůrci

"Máme plné ruce práce s celou řadou novinek a vylepšení, co jsme se nyní vrhli do roku 2021," říká studio. "Vše začíná vypadat opravdu lákavě a jsme nadšeni, co pro vás máme připraveno na zbytek roku. Děkujeme za vaši neuvěřitelnou podporu."