Tescent nyní vlastní většinový podíl studia Yager, tvůrců akce Spec Ops

Čínský gigant Tescent posledních několik let skupuje vývojářská studia i celá vydavatelství, aby rozšířil svůj vliv v herním průmyslu. A vypadá to, že nehodlá zastavovat. Nyní pod jeho křídla spadá také německé studio Yager, známé především skvělým akčním thrillerem Spec Ops: The Line z roku 2012.

Zájem Tescentu rozhodně není novinkou. Už v roce 2020 pronikl trochu blíže k Yageru díky menší investici, aby se dostal k battle royale titulu The Cycle. To zdá se přineslo své ovoce a malý podíl se přeměnil na většinový.

Spec Ops: The Line – střílečka, která se nebojí šokovat (recenze)

Šéf studia Timo Ullmann se nechal slyšet, že jde rozhodně o skvělý krok dál, který pomůže udržet stabilní platy vývojářům i mnohem větší stabilitu při těžších chvílích vývoje, zvláště nyní během končící pandemie.