Test Drive Unlimited: Solar Crown si zahrajeme v září příštího roku

Po nedávném odhalení nástupce legendárních závodů Test Drive Unlimited jsme se včera dočkali další dávky informací. Kromě prodlouženého traileru, který bohužel stále neukazuje žádné záběry přímo ze hry nyní alespoň víme, kdy se na hru těšit.

Sledujte odhalení závodů Test Drive Unlimited: Solar Crown

Solar Crown se nám dostane do rukou 22. září roku 2022 a dorazit by měla na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Ve hře se můžeme těšit na otevřený svět, plně propojený s online prostředím a potvrzena byla i samotná lokalita - Hong Kong. Doufejme, že brzy dostaneme další zajímavé detaily a především pohled na hru samotnou.