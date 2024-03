Test Kingdom Come: Deliverance na Switchi. Dosluhující hardware rozběhne komplexní RPG v použitelné podobě

Saber má na kontě další zázračný port. Jistě, Kingdom Come na Switchi vypadá hůř než na ostatních platformách, ale i na nejslabší konzoli minulé generace si toto komplexní středověké RPG zahrajete víceméně bez problému.

Jsem zastáncem toho názoru, že Switch už potřebuje svého nástupce jako sůl. Poslední cca 2 roky jdou jeho nedostatky cítit čím dál víc. Zároveň se ale občas nestačím divit tomu, co tento letos 7 let starý hardware, který byl navíc už ve své době považovaný za slabý, zvládne. Mezi ambiciózní porty se zařadilo také české RPG Kingdom Come: Deliverance.

Verzi pro Switch ale nemá na svědomí přímo Warhorse Studios, pomohli jim kolegové ze Saber Interactive, a to byla první známka toho, že by Kingdom Come na konzoli od Nintenda nemuselo dopadnout tragédií, jak by mohl nejeden z vás očekávat. Saber již dříve totiž vydal několik zázračných portů. Jmenovitě to je třeba trilogie Crysis a hlavně třetí Zaklínač. Nyní si do tohoto výčtu mohou přidat právě i povedené Kingdom Come.

Nebudu vám tvrdit, jak tato verze vypadá nádherně, to přece ani nikdo očekávat nemohl. Bylo jasné, že kompromisy musely přijít ve spoustě oblastí. Z mého pohledu ale výsledek vypadá lépe, než jsem předpokládal. Třeba taková vegetace by ještě trochu prostříhání snesla. Výsledný obraz i tak vypadá kupodivu použitelně, což platí zejména při hraní v handheld módu, kdy se některé nedostatky ztratí.

Na první pohled si každopádně všimnete, že celkově kvalita textur šla dolů, postavy nejsou ani zdaleka tak detailní a stíny jsou rozmazanější. Právě obličeje by si za mě zasloužily trochu víc, ale je zkrátka znát, že Saber ze Switche ždímá maximum, aby Kingdom Come běželo v této podobě. Ani to maximum ale bohužel nestačí na plynulé hraní. Často se setkáte s poklesem k hranici 20 FPS, což platí hlavně v situacích, kdy je okolo Jindry více postav. Ratajský turnaj kvůli tomu dá zabrat o dost víc.

Během cestování po světě či v menších vesnicích tyto situace ale kupodivu nenastávají. Stejně tak bez problému působí i momenty, kdy se rozprší, což hojně zakusíte už v úvodu. Framerate ale zase zazlobí během filmečků, což mi sice tolik nevadilo, ale dojem to určitě narušit může. Právě z toho důvodu jsou ty nejdůležitější momenty ve verzi pro Switch jakožto předrenderované video.

Vývojáři využívají také dynamické rozlišení, což je dnes už běžná záležitost i na domácích konzolích. U některých her na Switchi se stává, že rozlišení jde tak nízko, že pořádně nepoznáte, co se na obrazovce děje. To se u Kingdom Come naštěstí neděje, ale rozdíly v průběhu hraní na pohled poznáte.



Srovnání verzí pro Switch (dok, handheld) a PlayStation 4

Nebylo by úplně fér verzi pro Switch srovnávat s Kingdom Come na PC. Vzal jsem si tedy tu z PlayStationu 4. Ani na PSku a Xboxu není tato hra dokonalá. Stále marně jako mnozí čekám na upgrade pro aktuální generaci konzolí (který bych ocenil i na nástupci Switche). I v této podobě je ale kvalita obrazu z PlayStationu jasně lepší než to, co dostanete na Nintendu. Chtěl bych ale znát tu magii, díky které Saber dokázal, že voda na Switchi vypadá stále tak dobře.

Mile mě překvapily načítací časy. V tomto ohledu Switch dokonce ostatní konzole zvládá překonat, což si můžete ověřit i v povedeném videu od Digital Foundry. Určitě v tom bude hrát roli menší množství dat, které musí konzole načíst. Celkově velikost je pěkně osekaná. Zatímco na PlayStationu 4 mi Kingdom Come ukouslo 31 GB, na Switchi je potřeba 17,4 GB, což lze ještě snížit, pokud si vystačíte s anglickým dabingem.

Víc, než horší grafika mi u této verze vadí problémový zvuk. Hudba zní pěkně, ale dabing postav mi přijde zahuhlaný. Abych ho při hraní v handheld módu pořádně slyšel, musím vytáhnout hlasitost na max, což u ostatních her potřeba není. Zkoušel jsem to jak s anglickým, tak českým dabingem a výsledek je u obou stejný. Mimochodem, pokud chcete mít kompletní češtinu, musíte si dabing stáhnout dodatečně na kartě hry v eShopu.

Kingdom Come na Switchi má tedy slabší grafiku, kolísající FPS a zvuk také mohl být kvalitnější. Proč ho tedy nejen já řadím mezi zázračné porty? Tak velké a komplexní RPG zkrátka není něco, co na této konzoli vidíte každý den. I když mám Switch rád hlavně díky rogue-like hrám a plošinovkám, tak je skvělé vidět ukázku toho, když je jeho hardware využitý na maximum. Warhorse, respektive Saber tímto portem navíc totálně zesměšňuje konkurenci včetně samotného Game Freak, kterému nevadí, že poslední Pokémoni vyšli v tak tragickém stavu, i když ani zdaleka nedosahují takové komplexity. Jako další mi na mysl přichází The Outer World od Obsidianu. Nyní už se jeho stav sice zlepšil, ale po vydání byla verze pro Switch v podstatě nehratelná, protože se vám během procházení světa každou chvíli načítala jako YouTube video s mizerným připojením k internetu.

Ideální stav to není, ale řekl bych, že kdo má jako hlavní platformu Switch, upřednostní zábavnou hratelnost před grafikou. Nutno ovšem počítat s tím, že Kingdom Come sem přichází i se svými původními neduhy. Vylamování zámků na ovladači je pořád slušné peklíčko a soubojový systém rozhodně nesedne každému. Moc často se ale nevidí taková volnost v možnostech plnění úkolů a možných scénářů, které se odvíjí podle akcí hráče, a už jen kvůli tomu za to tahle středověká výprava do českých dějin stojí. Na Switch navíc dorazila v Royal edici, takže všechna DLC máte rovnou k dispozici.