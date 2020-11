Těžko si představuji TES VI jako Xbox exkluzivitu, říká Todd Howard

Poté, co Microsoft získal do svých rukou Bethesdu, největší spekulace se vyrojily kolem toho, zda nebude ohrožena budoucnost série The Elder Scrolls na Playstationu. Podle šéfa vydavatelství Todda Howarda je však jenom velmi obtížné si podobný scénář představit. Howard svůj názor prozradil v rozhovoru pro Gamesindustry.biz.

"Když se podíváte na hry ze série The Elder Scrolls, už zde byla určitá forma exkluzivity pro Xbox nebo Microsoft. Vždy jsme byli partnery. Morrowind byl v podstatě konzolová exkluzivita, Oblivion byl dlouhou dobu exkluzivní. DLC Skyrimu byla také dlouho exkluzivitou. Rozhodneme, co bude dávat největší smysl pro hráče, až přijde čas. Nemohu teď odhadovat, jak to bude. Souhlasím ale, že je těžké si to představit," prozradil Howard k exkluzivitě The Elder Scrolls VI.

O možnosti exkluzivity hovořil již dříve také šéf Xboxu Phil Spencer, který prozradil, že není nutné vydávat The Elder Scrolls VI na PlayStationu. Byla to však pouze odpověď na otázku, zda se i bez vydání nových svitků vyplatí Microsoftu akvizice Bethesdy.