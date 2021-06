The Anacrusis je nová kooperační sci-fi akce s retro nádechem

Na včerejší akci Summer Game Fest se odhalila celá řada zajímavých projektů, nejvíce nás ale zaujala titul The Anacrusis, na kterém studio Stray Bombay pracovalo posledních několik let. Zajímavý je především proto, že na něj spolupracuje scénárista Chet Faliszek, které můžete znát z Valve díky celé řadě kultovních her studia.

Novinka má nezvyklý sci-fi retro nádech, který je Faliszekovi vlastní a soustředí se na kooperaci několika hráčů, kteří se skrze sci-fi prostředí musí prostřílet hordami mimozemšťanů, to vše přesně ve stylu Left 4 Dead či čerstvě Back 4 Blood řídí umělá inteligence, která mění a přizpůsobuje každou hru. Vše je zabalené nejen do unikátní retro estetiky, ale také humoru.

Hra se chystá na Steam v zatím blíže nespecifikované době.