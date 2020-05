The Ascent bude izometrická kooperační střílečka v kyberpunkovém světě

Včerejší vysílání Inside Xbox představilo spoustu zajímavých projektů a jedním z těch, který by mohlo do povědomí dostat nové vývojářské studio je bezesporu titul The Ascent, který přinese kooperační akci v izometrické střílečce zasazené do světa kyberpunku. Ačkoliv na hře pracuje malé indie studio, rozhodně o ni nepečují žádná béčka. Velká část týmu má za sebou už práce na AAA titulech jako Wolfenstein, Gears of War nebo Doom.

Hra nese název po korporaci The Ascent Group, která začala vlastnit všechny a všechno. Jakmile ale dojde ke kolapsu této korporace, celý svět je uvržený do chaosu a odkázaný na sebe. Gangy a zlé korporace se snaží na tom získat a vy budete muset bojovat, abyste jim v tom zabránili a zároveň zjistili, jak k pádu společnosti došlo. Hra by měla vyjít během podzimu na PC, Xbox Series X a Xbox One. I zde díky principu Smart Delivery bude stačit koupit Xbox One verzi, abyste následně na nové generaci mohli hrát tu nejlepší verzi hry, aniž byste do ní znovu investovali.