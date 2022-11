The Brave Brain je nová česká mobilní hra. Do tvorby jejího obsahu se může zapojit každý

Vývojáři z brněnského studia Kikiriki Games hledají zajímavé otázky z celého světa, které by mohli zakomponovat do své novinky.

V našich krajinách nevznikají jen velké hry pro PC a konzole. Českým tvůrcům se daří i na mobilech a do repertoáru tamních her letos v květnu přispělo studio Kikiriki Games se svojí audio střílečkou To the Dragon Cave, která je určena především pro nevidomé hráče. S novinkou The Brave Brain chtějí svůj záběr hráčů výrazně rozšířit. Půjde o multiplayerovou vědomostní hru, na jejíž tvorbě se můžete podílet i vy. Vývojáři skrz svoji výzvu dávají dohromady otázky, které by mohli v The Brave Brain použít.

Do 28. února příštího roku můžete posílat svoje nápady skrz připravený formulář. Pokud se zařadíte mezi nejaktivnější přispěvatele, čekají na vás odměny. „Herní studia často od hráčů vybírají peníze na vývoj nové videohry. My jsme se ale rozhodli crowdfunding pojmout trochu jinak. Vyzýváme hráče, aby do připravované hry přispěli svými nápady. Každý má tak možnost stát se spoluautorem hry a k tomu ještě za odměnu získat i zajímavé herní bonusy. A pro ty nejaktivnější autory potom máme přichystané i zajímavé ceny,“ říká Miloš Kukla z Kikiriki Games v tiskové zprávě.

Pokud půjde vše podle plánu, The Brave Brain by měl vyjít na jaře příštího roku. V multiplayeru budete moci poměřit své vědomosti s kamarády i hráči z celého světa. Kromě toho nebude chybět ani příběh pro jednoho hráče, ve kterém odhalíte tajemné lokace.

