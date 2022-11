The Callisto Protocol: Dali jsme dohromady vše, co potřebujete vědět o nejočekávanějším hororu roku

Vývojáři ze Striking Distance Studios v čele se slavným Glenem Schofieldem, autorem úspěšné série Dead Space, si pro nás nachystali strašidelnou jízdu, se kterou zamíříme opět do vesmíru.

The Callisto Protocol byl dle posledních oznámení dokončen, a tak nic nebrání jeho plánovanému vydání 2. prosince letošního roku. Pokud byste o něm náhodou slyšeli poprvé, tak e to survival hororová hra z pohledu třetí osoby. Děj se odehrává 300 let v budoucnosti na nehostinném místě, měsíci Jupiteru jménem Callisto. Náš hrdina Jacob Lee ztroskotá a je uvězněn v tamním nápravném zařízení Black Iron.

Jako vždy se věci ošklivě pokazí a Jacob je najednou nucen bojovat osamocen proti děsivým zmutovaným stvůrám. V pátrání po tom, co se vlastně stalo, bude náš hrdina úplně sám. Další postavy by podle autorů nenavodily ten správný pocit deprese a izolace z ponuré věznice. V průběhu hraní ale uslyšíme hlasy i jiných lidí. Děj příběhu postupně odhalují další postavy skrz videozáznamy. Jejich stopáž se dle vyjádření autorů pohybuje kolem 45 minut.

Čas potřebný na úspěšné zvládnutí hry má být přibližně 14 hodin, pokud je řeč o hlavní dějové lince, ale pokud bude hráč zvídavý a všímavý, může se tato herní doba prodloužit o několik hodin. Callisto Protocol nemá být čistě lineární záležitost, ale možností, jak postupovat dál, bude vícero. S alternativním postupem se pojí ještě jedna zajímavá věc, a to chování umělé inteligence. Ta může reagovat nepředvídatelně a pokaždé si zvolit jinou taktiku, aby vás sprovodila ze světa živých.

„Při každém pokusu o překonání stejné pasáže vás bude svírat nejistota...“

Tento předpoklad nahodilého chování nepřátel má přispět k pravé hororové atmosféře, kdy si nemůžete natrénovat určitou obtížnou lokaci. Při každém pokusu o překonání stejné pasáže vás bude svírat nejistota, odkud a jakým způsobem nepřátelé zaútočí. Smrt bude zkrátka číhat všude. Hra sice bude mít volitelné nastavení obtížnosti, ale i na tu základní to nebude žádná procházka předpeklím, ale pořádné inferno. Zní to dobře. Uvidíme, jak to vše zafunguje v praxi.

Ze záběrů, které jsou k dispozici, vypadá grafika a design prostředí parádně. V next-gen grafice, se všemi moderními vymoženostmi, které dnešní herní železa dovolují dostaneme hru s děsivě nádhernými interiéry i exteriéry. Jsme zvědaví, jak velký rozdíl bude mezi verzemi pro aktuální a minulou generaci konzolí. Callisto Protocol stále počítá i s PlayStation 4 a Xbox One.

Jacob bude čelit nepřátelům zvaným biofágové. Tým kolem Glena Schofielda údajně strávil velké množství času studováním lidských tělesných anomálii a jejich vliv na celkovou fyzickou konstituci. Tyto znalosti pak promítli do tvorby oněch groteskně znetvořených biofágů a vytvořili zdegenerované krvelačné kreatury, které ale pořád připomínají lidskou bytost, avšak mnohdy velmi vzdáleně.

Do boje bude Jacob vybaven jak palnými zbraněmi, tak i prostředky pro boj zblízka. Můžeme se připravit na tuhý boj přesně v duchu gore hororu s létajícími končetinami, destrukcemi tělesných schránek a hektolitry krve. Pokud vám bude připadat vyobrazení umírání hlavního hrdiny až nepříjemně realistické, vězte, že si autoři nastudovali materiály z reálných policejních složek, zejména z případů týkajících se násilných smrtí. Je vidět, že přistoupili ke svému dílu opravdu se smyslem pro detail a tlak na kvalitu je patrný z každého záběru.

„Autoři slibují hru plnou nervy drásajících momentu a infarktových stavů a není důvod jim nevěřit.“

Na první a vlastně i druhý pohled je cítit silná inspirace slavnou sérii Dead Space. Atmosféra, vesmír, samota, horor, ale i schopnost, která opět funguje na gravitačním principu – GRP, tedy princip známy právě z předchůdce. Tato věcička bude mít vícero využití. Od sběru předmětu, odstraňování překážek až po likvidaci nepřátel, které můžete použít jako štít z masa nebo je uklidit rovnou do zapnutého větráku.

Autoři slibují hru plnou nervy drásajících momentu a infarktových stavů a není důvod jim nevěřit. Můžeme si být téměř jistí, že nepůjde o lacinou duchařinu, ale horor s tíživou atmosférou a nebezpečím visícím ve vzduchu, a to i v situacích, kdy nebude zrovna žádný z nepřátel v dohledu.

Nepříjemné až děsivé pocity má umocňovat pečlivě vytvořený hudební doprovod. Autoři si dali velmi záležet, aby výsledné zvuky zněly děsivě a hráče nenechaly odpočinout a stále mu připomínaly na jak strašlivém místě se nachází. Údajně pouze oblek, který má Jacob na sobě ozvučili přibližně 60 různými zvuky. Glen Schofield se v jednom z rozhovorů vyjádřil, že hororový zážitek minimálně z poloviny vytváří hudba.

Pokud The Callisto Protocol naplní očekávání, dostaneme do rukou hutný horor v duchu Dead Space, ve výrazně vylepšené grafice s tíživou atmosférou, nechutnými nepřáteli, silným příběhem a pravým gore šílenstvím. Dovolím si tvrdit, že právě série Dead Space patřila na minulé generaci konzolí k nejlepším hororovým hrám vůbec. Hlavní tvůrce a velká část teamu zůstali de facto stejní, a tak není důvod nevěřit, že stvořili další strašidelnou herní pecku.