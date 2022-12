The Callisto Protocol představil plány na následující měsíce. Přibyde New Game+ i rozšíření příběhu

Včera měl premiéru Callisto Protocol, jedna z nejočekávanějších hororovek na závěr roku. Hodnocení jsou zatím rozporuplná, a to zejména kvůli špatné optimalizaci PC verze. Vývojáři se ale ještě před vyjádřením o problémech pustili do oznamování toho, co pro svoji novinku chystají v rámci DLC. První z nich bude k dispozici zdarma pro všechny hráče od 7. února a do hry přidá New Game+ a hardcore mód.

Na další přírůstky už budete potřebovat season pass. Ve stejný den, jako DLC zdarma, vyjde i kolekce skinů Outer Way. O měsíc později, tedy v březnu, nás čeká Contagion Bundle. Jaro by měl stihnout Riot Bundle a v létě pak vyjde příběhové rozšíření. Bohužel ohledně dodatečného obsahu ještě nemáme bližší podrobnosti.

Nyní by mělo být prioritou vývojářů vyřešit problémy spojené s optimalizací a uvést hru do stavu, kdy jí hráči na Steamu nebudou muset udělovat "Spíše záporné" hodnocení. Momentálně na této distribuci hodnotilo Callisto Protocol kladně pouze 33 % hráčů. My se na něj samozřejmě také podíváme v recenzi, kterou můžete očekávat v blízké budoucnosti.