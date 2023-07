The Crew Motorfest v nových záběrech ukazuje jízdu autem, lodí i let letadlem nad ostrovem Oahu

Ubisoft chystá vydání nového dílu své závodní série The Crew na 11. září na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Už nyní si mohli vybraní novináři vyzkoušet hru skrz vzdálené hraní a mezi ně patří i magazín Game Informer, který kromě pár zajímavostí přinesl také šťavnaté záběry z hraní, ve kterých uvidíte jízdu se všemi třemi druhy dopravních prostředků. Ještě než se zhrozíte kvůli tomu, že se Motorfest v záběrech značně posekává, tak to je způsobené již zmíněným vzdáleným hraním.

Motorfest zprvu trochu klamal tělem, ale nakonec bude kromě aut zahrnovat i lodě a letadla jako v předchozím díle. Naším hřištěm tentokrát bude havajský ostrov Oahu, jehož prostředí prý působí značně genericky a méně "organicky" než Forza. Fanoušci tropických lokací by ale i přes to měli být spokojeni. The Crew si vypůjčilo koncept festivalu z Forza Horizon, a tak je celý ostrov tematický laděný do oslav závodů.

Není šance, abychom se vyhnuli srovnávání s Forzou. Další přišlo ohledně samotných závodů. V The Crew Motorfest se do nich zapojujete skrz playlisty. V praxi to vypadá tak, že musíte dojet k billboardu s názvem playlistu, a pak se můžete pustit do série tematicky laděných závodů. V ukázce můžete vidět části z playlistů Vintage a Made in Japan. Samozřejmě bude možné jen tak se projíždět po ostrově, ale na rozdíl od Forzy vás v těchto momentech nečekají žádné výzvy, které můžete splnit, když zrovna jedete kolem.

Jednou z věcí, které při projíždění můžete potkat, jsou bedny s novými součástkami. Tahle mechanika trochu zavání mikrotransakcemi, ale to, jestli v Motorfestu budou nebo nebudou, zatím potvrzené nemáme. Co je ale jasně vidět i v ukázce, je možnost plynule přepínat mezi nejrychlejším autem, letadlem a lodí, které zrovna budeme mít v garáži. I když jste ve vzduchu s letadlem, můžete si ho prohodit za auto a po dopadu na zem vesele pokračovat v jízdě. Model poškození byste tady hledali marně.

V průběhu závodu z Vintage playlistu je vidět jedna příjemná vychytávka. Starší modely aut se musí obejít bez GPS navigace. Místo toho se budete řídit fotkami, která vás postupně navedou až k cíli. Nevypadalo to, že je najít správnou cestu nějak těžké, ale dodává to dojem, že opravdu jedete ve stroji, který už má něco za sebou.

Už z předchozích oznámení a trailerů The Crew Motorfest vypadá, že se ponese v podobném duchu, jako jeho předchůdci. Na vrchol závodních arkád se nejspíš nedostane, ale nebudeme vynášet předčasné soudy. Přeci jen by neuškodilo, kdyby tady vedle Forzy Horizon a Need for Speed byla ještě jedna dobrá arkáda od velkého studia.

Zdroj: Game Informer