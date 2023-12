The Crew se připravuje na svůj konec. Od dubna si nezajezdí ani hráči, kteří si ho koupili

Není výjimkou, že jednou za čas přicházejí zprávy ohledně vypnutí serverů pro některou ze starších her. Pokud se nejedná o čistě multiplayerovou hru, tak ve většině případů platí, že je i nadále dostupný singleplayer. To ale neplatí pro The Crew od Ubisoftu, což je první díl jejich závodů, který vyšel v roce 2014. Po devíti letech hra zmizela z digitálních obchodů a počínaje 31. březnem příštího roku si ji už nezahrají ani ti z vás, kteří ji mají ve své knihovně.

Platí to pro všechny verze bez výjimky, takže stejný scénář nastane, ať už máte The Crew na PC, PlayStationu nebo Xboxu. Tým z Ubisoft Ivory Tower tento krok odůvodňují nadcházející změnou v infrastruktuře serverů a také problémy s licencemi. Prý ho neberou na lehkou váhu a s opuštěním prvního dílu ještě víc šlápnou do tvorby nového obsahu pro dvojku a jen pár měsíců staré The Crew Motorfest.

V oznámení dávají vývojáři nahlédnout i do pozadí vývoje prvního The Crew. Vývoj začal už v roce 2007, kdy se trojice kamarádů snažila prosadit svůj nápad o vytvoření jedné z nejambicióznějších závodních her. Po sedmi letech tým čítající 30 členů vydal výsledek v roce 2014 a byl to úspěch, který položil základy pro ještě větší pokračování.

Vzpomínání je to pěkné, ale zase jednou se ukazuje, jak nejisté je to s hrami, které vyžadují nepřetržité připojení k internetu, i když obsahují část pro jednoho hráče. Ubisoft je v tomto stylu her vcelku expert, ale určitě není jedinou společností, která má podobný přístup i u her, které nejsou čistě multiplayerové.

Zdroj: Ubisoft