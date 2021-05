The Dark Pictures Anthology: House of Ashes láká hororovým teaserem

Antalogie The Dark Pictures už má za sebou celou řadu her a na cestě je ta nejnovější s podttulem House of Ashes. Ta se nám pořádně odhalí už 27. května letošního roku a prozatím láká jen krátkým teaserem. V něm se vydáme do podzemí, kde jsou hlavní hrdinové uvěznění po potyčce s Iráckými vojáky poblíž pohoří Zagros. V temném novém světě objeví nejen nepřátelské jednotky, ale také pravěké zlo, které si našlo nové oběti.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes vyjde ještě letos na PC a obě generace konzolí.