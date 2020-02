The Dark Pictures Anthology láká trailerem na druhou příběhovou kapitolu

Tvůrci výborného hororu Until Dawn nám v létě minulého roku představili první díl příběhové skládačky jménem The Dark Pictures Anthology. První hra nás uvrhla na palubu lodi duchů, kde se skupinka lidí snažila dostat ze spáru duchů i pirátů.

Včera byla odhalena druhá příběhová kapitola s názvem Little Hope, která se opět vrací blíže k atmosféře Until Dawn, zpět do lesa a nočních hodin. Druhá hra má navíc i přibližné okno vydání, které se chystá na léto letošního roku. Prozatím si můžete vychutnat nový trailer, který ukazuje reakce streamerů na první díl a vnadí i trochu záběrů na díl druhý.