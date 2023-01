The Dark Pictures: Switchback se opozdí. Novinka od Supermassive Games nestihne premiéru PS VR2

V únoru nás čeká příchod PlayStation VR2. Sony nám už odhalilo kompletní výčet her, které by měly být v době vydání jeho nové virtuální reality k dispozici. Mezi nimi mělo být i The Dark Pictures: Switchback, což je odbočka od známé série příběhových hororů. Místo února se do ní ale pustíme až 16. března. Posun to sice není nijak závratný, ale PS VR2 tím přijde o jeden z větších launch titulů.

Tvůrci odklad odůvodňují tím, že chtějí hru vydat v co nejlepším stavu. Má jít o doposud nejambicióznější VR projekt studia Supermassive Games. Switchback je duchovním nástupcem kolejnicové střílečky Rush of Blood, která vyšla na předchozí generaci virtuální reality od PlayStationu.

Příběh nás provede skrz pětici světů, přičemž budeme narážet na přízraky, které známe z jednotlivých dílů antologie The Dark Pictures. Prý vždy se Switchbackem cílili na to, aby šlo o launch titul PS VR2, ale stejně důležité je pro vývojáře to, aby hra byla v takovém stavu, kdy jsou s ní sami spokojeni. Jak to s ní dopadne, uvidíme jen pár týdnů po příchodu nové generace VR pro PlayStation.