The Day Before má problémy kvůli ochranné známce. Odkládá se až na konec roku

Na první pohled vypadalo The Day Before jako multiplayerové Last of Us. Proto nebylo velkým překvapením, když se stala jednou z nejočekávanějších her na Steamu. Jeho kartu byste v obchodě ale nyní hledali marně, protože vývojáři mají problémy s ochrannou známkou pro název své hry. To zahýbalo i s plánovaným vydáním, které se kvůli problémům odsouvá až na 10. listopadu 2023. Posun to není nijak malý. Původně se s vydáním totiž plánovalo na 1. března.

V prohlášení na sociálních sítích vývojáři uvádějí, že ochrannou známku pro The Day Before si kdosi zaregistroval ve Spojených státech až poté, co byla hra v lednu 2021 oznámena. Toho si ale nebyli vědomi a přišli na to teprve před pár dny. Nyní se snaží vše vyřešit. Kromě data vydání se odkládá také zveřejnění gameplay traileru, který jsme měli vidět ještě tento měsíc.

Sice je vše srozumitelně vysvětlené, ale celé to působí jako amatérská chyba, které se zvládají vyvarovat i miniaturní týmy. U studia, které tvoří hru takových rozměrů jako je The Day Before, je to opravdu zarážející. I dalším věcem se nám nechce věřit. Opravdu je to tak vážná situace, že je potřeba tak velký posun?

V komunitě hráčů se začaly rojit různé teorie. Podle některých dokonce The Day Before vůbec nemá existovat, ale do takových extrémů bychom nezabíhali. Vývojáři tomu ale moc nepomohli, když při zmizení stránky ze Steamu nejdříve uvedli, že jde jen o technickou závadu, načež o chvíli později přišlo toto oznámení. Přijde nám zkrátka, že tady něco nehraje, ale konspirace necháme raději hráčům. Snad se vývojáři brzy ozvou s tím, jak to s jejich hrou bude nadále vypadat.