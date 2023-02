The Day Before po odkladu ukazuje 10 minut z hraní. Prostředí vypadá hezky, ale působí prázdně

Minulý týden byla za docela zvláštních okolností odložena očekávaná survival akce The Day Before. Vývojáři si nepohlídali ochrannou známku a kvůli tomu bylo vydání odložena z března až na listopad letošního roku. Nyní se alespoň můžeme podívat na 10minutovou ukázku přímo z hraní, která se soustředí hlavně na průzkum. Dojde i na úpravu zbraní a pár střetů s nakaženými nám vývojáři také dopřáli.

Na pohled prostředí hry nevypadá špatně. The Day Before přeci jen využívá Unreal Engine 5, takže graficky by na tom měl být velmi dobře už jen kvůli tomu. V průběhu sledování ukázky mi ale přišlo, že je prostředí města velmi prázdné a většinu času se pořádně nic neděje. Střety s nakaženými pak nepůsobily jako nic extra. Jednou za čas na vás vyběhne zombík, kterého pár střelami pošlete k zemi.

S odkladem hry to původně bylo trochu jinak, než jak to z předchozího oznámení může vypadat. To jsme se dozvěděli díky IGN. "Odklad jsme plánovali už dříve a chtěli jsme ho oznámit s gameplay videem. A pak se stalo to, o čem už víte. Takže abychom měli jistotu, že už nedojde k žádným posunům, společně s vydavatelem jsme vybrali 10. listopadu. Vzhledem ke sporu o ochrannou známku, je to pro nás bezpečné datum," uvedlo ve vyjádření pro web studio Fntastic.

Nicméně i po tomto videu určitě stále budou pokračovat konspirace ohledně toho, že The Day Before vlastně vůbec neexistuje a celé je to podvrh podobně jako Abandoned. Může to znít absurdně, ale v komunitě hráčů se najdou tací, kteří tuto teorii berou jako nejpravděpodobnější. My hlavně doufáme, že se konečně podaří hru vydat. Fanouškům se očividně tento koncept líbí vzhledem k tomu, že The Day Before bylo jednou z nejočekávanějších her na Steamu před tím, než odsud jeho stránka zmizela.