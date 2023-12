The Day Before pohřbil studio Fntastic. Po čtyřech dnech od vydání došly peníze a tým zavírá krám

Jednu dobu byl The Day Before hrou, kterou mělo nejvíce hráčů ve svém seznamu přání. S blížícím se vydáním se ale stále objevovaly nejasnosti včetně takových extrémů, že fanoušci spekulovali, jestli hra vůbec existuje a nejedná se o úplný podvod. Letos jsme si navíc prožili bizarní spor o značku se stejnojmennou kalendářovou aplikací. Minulý týden konečně vyšel The Day Before v předběžném přístupu na Steamu a kritika se od té chvíle jen sypala. Včera večer to vyvrcholilo tím, že studio Fntastic oznámilo svůj konec.

Momentálně má The Day Before na Steamu pouze 20 % kladných hodnocení od hráčů. Podle slov vývojářů je to propadák, do kterého investovali vše, a prostředky, které jim zbývají, nestačí ani na splácení dluhů. Servery The Day Before a jejich předchozí hry Propnight stále ještě běží, ale jejich budoucnost je nejistá. Už je ale jasné, že další hráče The Day Before nezíská. Na Steamu už totiž nejde koupit a studio pracuje na tom, aby si každý hráč, který hru koupil, mohl zažádat o vrácení peněz bez ohledu na odehrané množství času.

I když se vývojáři snaží, aby ve svém oznámení zněli dobře, soucítit s nimi moc nejde. Jednomu z fanoušků se totiž podařilo vyštrachat, že město, na jehož tvorbě údajně pracovali 5 let, lze koupit kompletně hotové poskládané z assetů za 300 dolarů. To samé platí o spoustě dalších prvcích použitých ve hře. Další ostrá kritika směřovala k tomu, že The Day Before bylo prezentované jako MMO záležitost, o čemž se v tomhle případě ale opravdu mluvit nedá.

Tady máme jasný důkaz toho, že i u her, které mohou vypadat slibně, je dobré mít se na velkém pozoru. Hráče nalákala myšlenka, že by mohli dostat hru ve stylu multiplayerového Last of Us. Ve výsledku je to ale výtvor, který z velké části ani nepochází z rukou studia, a ani po předložení důkazů nepřišlo přiznání, že je hra poskládaná z předpřipravených assetů. Abychom to také měli z první ruky, připravujeme článek o tom, jak špatně na tom je The Day Before v praxi.