The Day Before vyhrálo spor o svoje jméno a vrací se na Steam. Vývojáři lákají na prosincové vydání

Po velmi bizarních problémech ohledně ochranné známky se studio Fntastic opět vrací na scénu se svojí MMO survival akcí The Day Before. V novém traileru představili další prvky hratelnosti, mezi kterými je rozvíjení komunity přeživších, sbírání surovin všeho druhu a nutnost udržovat svoji postavu nejen zdravou, ale také najedenou a napitou. Nejdůležitější ale je, že se samotné vydání opět ještě trochu posunulo. Původně mělo The Day Before na PC dorazit 10. listopadu, nyní platí 7. prosinec pro předběžný přístup na Steamu.

Vývojáři předběžný přístup odůvodňují tím, že je to jejich první hra takových rozměrů. The Day Before by v něm mělo strávit 6 až 8 měsíců, a poté se s vydáním plné verze dostane i na konzole. Postupem času by se měla hra rozrůstat obsahem, ale veškeré základy v ní najdete už s prosincovým vydáním. Pokud si ji pořídíte ještě před finální verzí, tak navíc ušetříte. Bude se prodávat za 39$, zatímco po ostrém vydání se cenovka vyhoupne na 49$.

The Day Before hráče zprvu zaujalo kvalitou grafiky a konceptem, který zjednodušeně připomínal multiplayerové Last of Us. Nová ukázka ale podobně jako první gameplay nesklízí zrovna nadšené reakce. Ve srovnání se současnými velkými hrami se nejedná o žádný grafický zázrak, obzvlášť co se hratelných postav týče. Prostředí na tom ale není vůbec špatně, teď ještě aby nebylo příliš prázdné.

Jako nováček přicházíme do New Fortune City, kde se přidáme ke komunitě přeživších. Střechu nad hlavou v bezpečí si ale musíme zasloužit. Proto se budeme společně s dalšími hráči vydávat do postapokalyptických měst východní části Spojených států. Sebrat můžete každou drobnost, na kterou narazíte. Problémy vám ale budou dělat jak zombíci, tak konkurenční skupiny hráčů.

Hlas ve videu uvádí, že zbraně v The Day Before byly zpracované tak, aby fungovaly co nejreálněji. Vzhledově to sice může být pravda, ale chováním na nás alespoň z těchto záběrů působí dost arkádově. Vedle zbraní si můžete měnit i další části výbavy, jako jsou obranné vesty nebo helmy. Nejspíš ne od začátku, ale postupně se vám dostanou do rukou i sportovní auta, se kterými se jednoduše dostanete i do odlehlejších částí měst.

Zároveň si na své přijdou i milovníci Animal Crossingu. Trochu nesourodé spojení, že? Není ale vůbec mimo, protože si můžete pořídit vlastní ranč, což bude vaše speciální místečko, kde si můžete odpočinout od šíleností postapokalyptického světa a uzpůsobit si ho podle svého gusta.