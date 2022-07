The Devil In Me je další díl z hororové antologie The Dark Pictures. Vyjde koncem letošního roku

Supermassive Games mají plné ruce práce.

The Devil In Me je dalším dílem ságy The Dark Pictures Anthology od studia Supermassive Games a my se konečně dozvídáme přibližné datum vydání v doprovodu příběhového traileru.

Známou herečkou, která propůjčila vzhled i svůj talent hlavní hrdince, je tentokrát Jessie Buckley, která společně s další řadou postav a dokumentárních filmařů dostala pozvánku do historického hotelu. Nikdo z nich samozřejmě netuší, jaké zlo se v jeho útrobách skrývá a bude na hráči to zjistit. A přežít.

Titul dorazí ještě do konce letošního roku pro PC a obě generace konzolí.