The Division 2: Warlords of New York - zpátky na místě činu | Recenze

Co baví Klasická hratelnost

Opět mnoho krásných míst

Levelování do úrovně 40 Co vadí Návrat na místo činu nebyl nutný

Nemožnost po spuštění cestovat zpět do Washingotnu

Za hodně peněz málo muziky 7 /10 Hodnocení

Vývojářský tým Ubisoft se netají svým přístupem ke hrám jako ke službě. Za poslední roky jsme si na takové pojetí už pravděpodobně zvykli. Pokud celkově zavzpomínáme, pryč jsou doby, kdy hráč v den vydání za vynaložené peníze obdržel kompletní hru v plné palbě, kterou si pak mohl následující dny/měsíce užívat jako všichni ostatní.



Návrat na místo činu nedopadl úplně slavně

Jenže vývojáři jednou nenápadně vyzkoušeli trik se špičatým kloboukem a ten na hráče skutečně zabral. Výsledkem jsou nejrůznější placená DLC malého i velkého rozměru. A právě studio Ubisoft je v tomto ohledu předním hráčem na trhu.

Padouch z vlastních řad

Byla tedy jen otázka času, kdy do The Division 2 dorazí nějaký ten dodatečný obsah, samozřejmě placený. Stalo se tak přibližně rok po vydání hlavní hry, takže můžeme hovořit o velice vhodné příležitosti. V DLC s názvem Warlords Of New York se dle očekávání vydáme zpět do ulic New Yorku, abychom nakopali zadek bývalému členu Divize Aaronu Keenerovi. Ubisoft opět sáhl po již tradiční koncepci svých produktů a nabídl obligátní naháněčku hlavního bosse, ke kterému se musíme propracovat skrze méně významné poskoky. V konkrétní rovině jde o čtyři komplice, jejichž likvidace otevírá dveře k hlavě celé organizace.



I když bychom se raději podívali jinam, New York vypadá opět nádherně

The Division 2 nikdy nebylo výrazně příběhovou hrou a ani tentokrát se nic moc nemění. Hlubší příběh zde hledat nelze, klíčové je znát své cíle a ty se vydat likvidovat. Hratelnost pochopitelně zůstává na stejné úrovni, výtečná, herní obsah ovšem tak nějak pokulhává. Obsahová náplň zmiňovaného DLC je až příliš lineární a repetitivní. Jinými slovy, i přes výtečnou hratelnost, kterou se The Division 2 pyšní, je Warlords Of New York až příliš ploché a nepřekvapivé. A to je škoda.



Hlavním padouchem je bývalý člen Divize

Souboje s bossy jsou opět, jak se dalo očekávat, poměrně velkou výzvou. Zejména potom ve hře pro jednoho hráče. Opět, tak jako vždy platí, že v kooperaci je vše nejenom zábavnější, ale především o něco snadnější. Nepřátelé, zejména potom zmínění bossové, jsou houby na náboje, pomoc nějakého kamaráda se jistě bude hodit. Odměnou za likvidaci těchto terminátorů jsou speciální dovednosti, které lze zařadit do výbavy.

Vítej doma

Dlouho diskutovaným krokem byl návrat zpět do centra dění prvního dílu. Je tak jistě otázkou, zda se jedná o vstřícný krok směrem k hráčům se snahou zavést je zpět do milovaného New Yorku a zavzpomínat tak, anebo spíše o lenost a nedostatečnou odvahu vývojářů pustit se také do jiných oblastí USA. Přestože tento letní výlet do ještě zdevastovanějšího New Yorku vypadá opět úchvatně, osobně nevidím důvod, proč bychom se měli vracet na stejné místo, když celé Spojené státy čekají na agenty Divize.

Návrat na místo činu je hezkou vzpomínkou, raději bychom se ovšem podívali jinam

I tak musíme ocenit tradičně věrně zpracování prostředí a mnoho zajímavých míst jako věznice či vrak lodi. Mapa je mimochodem rozdělená na čtyři části, svou velikostí ale rozhodně neohromí. Návrat na místo činu je hezkou vzpomínkou, raději bychom se ovšem podívali jinam. Co takhle Chicago, Dallas, Los Angeles…?



Cenovka okolo tisíce korun je přece jen trochu moc

V rámci samotné hratelnosti je důležité zmínit nutnost levelu 30 a úroveň světa 5, což je minimální vyžadovaná hranice. Ani nováčci se však nemusí obávat, jelikož ti, kteří takové úrovně ještě v původní hře nedosáhli, budou automaticky posunuti. Jen pro ně bude zážitek asi trochu více stresující. DLC je už ze své podstaty určeno zejména členům Divize, kteří již něco absolvovali. Trošku překvapivá je potom nemožnost vrátit se zpět do Washingtonu, a to až do momentu, než padne hlavní záporák. Tohle omezení je neskutečně hloupé a zbytečné.

Menších změn potom doznala správa vybavení, zbraní a schopností. Nejde ovšem o žádné kompletní přepracování, jako spíše o kosmetické úpravy a mírné zjednodušení. Pro hráče, kteří ve hře tráví desítky hodin měsíčně ovšem mohou být výraznější. Jistě se sluší zmínit také celková doba hraní, která se pohybuje někde okolo 6 – 8 hodin, v závislosti na míře průzkumu. Závěrem zmiňme, že maximálně lze levelovat do úrovně 40.