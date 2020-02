The Division 2: Warlords of New York vás vezme zpět do Velkého jablka

Ubisoft dnes odhalil velké příběhové rozšíření pro taktickou akci The Division 2 jménem Warlords of New York a jak již název napovídá, konečně si uděláme výlet do zamořených ulic Velkého jablka z prvního dílu. Rozšíření bude k mání 3. března letošního roku na PC, PS4 a Xbox One.

Rozšíření bude k dispozici jak samostatně, tak jako součást Ultimátní edice a hráči musí mít level 30 včetně dokončeného World Tieru 5, aby se do ni dostali. Nezávisle na příběhové kampani se mohou agenti také svobodně pohybovat mezi Washingtonem a New Yorkem.

Ústředním motivem rozšíření bude hon na bývalého agenta Aarona Keenera, který se rozhodl vydat vlastní cestou. Spolu s jeho sítí zběhů se nyní stává nebezpečím pro vládu i celou novou civilizaci a je tak potřeba tuto hrozbu zlikvidovat. Těšit se tak můžete na zbrusu nové lokace i zóny přímo v New Yorku, nechybí Chinatown, Two Bridges či Wall Street.

Součástí rozšíření je také kompletní překopání RPG struktury hry, která více zpřístupní vše podstatné. Samozřejmostí jsou nové zbraně, vybavení a celkově loot, který budete v ulicích New Yorku hledat.

