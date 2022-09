The Division Heartland by se měl představit už brzy. Objevil se v obchodě Ubisoftu

I přes to, že o vývoji tohoto projektu víme už delší dobu, tak na jeho plnohodnotné představení stále čekáme. To by ale mohlo být už hodně blízko, protože se karta hry objevila přímo v obchodě Ubisoftu. Jednoznačně se tak nabízí sobotní prezentace Ubisoftu Forward startující ve 21:00 našeho času, jako místo, kde by se Heartland měl objevit.

Z předchozích informací víme, že Heartland má být free-to-play spin-off hlavních dílů The Division, který nabídne bitvy až pro 45 hráčů. Střetnou se nejen mezi sebou, ale také s členy frakcí Rogue nebo Vultures ovládanými umělou inteligencí. To všechno budou muset zvládat zároveň s tím, že jim hrozí nebezpečí kvůli neustále se rozšiřujícímu viru.

Na kartě hry je momentálně pouze PC verze s tím, že by hráči měli mít možnost vyzkoušet ji už brzy. Je docela možné, že Ubisoft nejdříve spustí betu na PC a postupem času se jejich novinka rozšíří i na další platformy. Byl by docela nesmysl, kdyby předchozí The Division vyšly na konzole a Heartland zůstal jen na PC. Všechny potřebné detaily se dozvíme snad už v sobotu.

Zdroj: Eurogamer.net